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18.04.2019, 06:23

У Зеленского обвинили Радио Свобода в "фейках" о лоббистах из США

У Зеленского обвинили Радио Свобода в "фейках" о лоббистах из США - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба кандидата)

Чтобы "поднять имидж" кандидата и его партии в мире, пишет агентство, начата работа с лоббистами США Signal Group. У Зеленского говорят, что это фейк.

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский нанял лоббистскую фирму Signal Group Consulting (Вашингтон), чтобы продвигать свой имидж на международном уровне и организовывать встречи членов своей команды с властями США. Об этом со ссылкой на представителя компании, некоего Джона Проктера, пишет Радио Свобода.

Журналисты утверждают, что Зеленский и его партия Слуга народа заплатили Signal Group Consulting $60 000, и компания, по законам США, должна раскрывать данные о работе с иностранцами - что и было сделано. Выяснилось, пишут в агентстве, что лоббистов нанял Маркус Коэн от имени Зеленского.

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По словам Проктера, они уже начали "краткосрочное сотрудничество" с Зеленским на прошлой неделе: организовывали встречи для главы штаба и лидера партии Слуга народа Ивана Баканова и экономического советника Олега Дубины.

Совместная работа предусматривает, в частности, содействие встречам членов команды кандидата с чиновниками Капитолийского холма и администрации президента США Дональда Трампа.

"Это сотрудничество демонстрирует, насколько важно для Зеленского иметь поддержку Запада", - сказал Радио Свобода представитель штаба кандидата на условиях анонимности. При этом Зеленский не планирует посещать Вашингтон в ближайшее время, добавил он.

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Как отмечает источник, до сих пор не было известно о том, что член правительства в 2001-2002 годах Дубина - в команде Зеленского. В 2007-2010 годах он возглавлял правление Нафтогаза и подписал газовый контракт с РФ в 2009-м.

В штабе у Зеленского уже отреагировали на информацию о лоббистах из США, и опровергают такое сотрудничество. Заявление опубликовано в Facebook штаба Зеленского.

"Экс-первый вице-премьер и экс-глава Нафтогаза Дубина никогда не был и не является членом команды Зеленского", - заявили там.

У Зеленского уверяют, что "никаких подковерных договоренностей, обещаний и раздачи будущих должностей, портфелей и мест в списках кулуарно, в тайне от общества мы не вели, не ведем и вести не будем", и назвали сообщение Радио Совбода "очередной волной дезинформации перед вторым туром".

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Теги: лоббист, Владимир Зеленский, фейк, дезинформация, джон проктер
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