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У Зеленского объяснили, почему дают интервью росСМИ

У Зеленского объяснили, почему дают интервью росСМИ - Фото
Никита Потураев (фото - Радио Свобода)
12.08.2019, 07:14

Советник президента по политическим вопросам Никита Потураев считает, что в стране-агрессоре России есть медиа, которые не искажают события в Украине

Новоизбранный депутат и советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев не считает, что интервью, которое глава партии Дмитрий Разумков дал российскому Коммерсанту вредит имиджу Слуги народа. Об этом он сказал в интервью Детектор медиа.

"Нет, не считаю. Я сам общался с Владимиром Соловьевым (журналист Коммерсанта, - ред.). Он родился в Одессе, вырос в Кишиневе, только потом переехал работать в Москву. Мы должны общаться с теми изданиями, где можно продвинуть не искаженную украинскую точку зрения. И правду о том, что происходит в Украине", - отметил Потураев.

Отвечая на вопрос, дал бы Разумков интервью российской пропагандистке Ольги Скабеевой, Потураев сказал: "Это надо у него спросить. Я бы ему не советовал этого делать. Я, кстати, отказываюсь... Ноги моей не будет там ни в коем случае. Много раз давал комментарии, включался в эфиры канала Дождь. Думаю, Коммерсант тоже не будет перекручивать".

Потураев признал, что в России почти не осталось профессиональных СМИ.

"Конечно, в России почти не осталось медиа, которые можно считать профессиональными: Новая газета, Дождь, с определенными вопросами Коммерсант и Эхо Москвы, но точно не федеральные каналы", - объяснил он.

5 августа Разумков в интервью российскому Коммерсанту заявил, что пока что вернуть мир в Донбасс одним только принятием законов не получится.

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Слуга народа росСМИ Дмитрий Разумков никита потураев
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