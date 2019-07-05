У Зеленского отказались отвечать Генпрокуратуре за слова Мендель

Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)

Офис президента вернул в Генеральную прокуратуру запрос относительно публичных заявлений пресс-секретаря главы государства Владимира Зеленского Юлии Мендель без рассмотрения. Об этом сообщается на сайте президента.

У Зеленского заявляют, что ГПУ не имела законных оснований требовать от Офиса президента опровержения или подтверждения публичных заявлений Мендель. Они объясняют, что для такого запроса нужно постановление следственного судьи, а его не было, поскольку не заведено уголовное производство.

В сообщении, в частности, говорится: "Основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователем уголовного производства. Порядок расследования уголовного производства, согласно статье 1 УПК Украины, определяется только уголовным процессуальным законодательством. Таким образом, для осуществления каких-либо действий (в частности, истребования документов) следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК Украины, а ссылки на статью 93 УПК Украины как законное основание для сбора доказательств является ошибочным".

3 июля сообщалось, что Мендель во время допроса в Генпрокуратуре отказалась давать показания о своем высказывании на тему обстрелов в Донбассе. ГПУ направила запрос в Офис президента с просьбой уточнить: высказывалась ли Мендель как официальное лицо или озвучила свою личную позицию, и откуда у нее данные о том, что украинские военнослужащие "допускают обстрелы гражданских объектов на востоке Украины".