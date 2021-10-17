У Зеленского статью Медведева назвали бредом: Попытка напомнить о себе, но провальная

Экс-президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью о российско-украинских отношениях. У президента Владимира Зеленского отреагировали – по словам пресс-секретаря Сергея Никифорова, это "хамство и бред", а также "попытка напомнить о себе, но она провалилась". Такое мнение он выразил в эфире телеканала Дом.

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По словам Никифорова, в российской политике вся роль Медведева сводилась к тому, чтобы "греть кресло" президенту РФ Владимиру Путину между двумя его сроками. Сейчас же Медведев, по совам Никифорова, является "заведующим политического кладбища" – Советом безопасности, который в России "абсолютно ни на что не влияет".

"Поэтому его статья – может, это такая попытка напомнить о себе, о том, что он вообще есть? Потому что иначе, кроме таких выпадов, о нем уже никто не помнит, а в самой России над ним откровенно издеваются", – сказал Никифоров.

По мнению пресс-секретаря Зеленского, если такой "выпад" Медведева санкционировало руководство РФ и видело текст статьи, то "это грустно и плачевно" в плане уровня политической дискуссии в России.

"Вы можете себе представить, что Франция или Германия, у которых столетия соседских "терок" и конфликтов, чтобы кто-то из одной страны так высказывался о лидерах другой?" – спросил Никифоров.

Если же статья Медведева не была санкционирована высшим руководством РФ, по мнению Никифорова, "тогда это хамство и бред".

Он добавил, что статья Медведева переплюнула даже статью Лаврова, и ее вообще не стоит комментировать.

"Я рад, что публично никто из украинских лидеров не отреагировал на эту статью. Это бы означало какую-то субъективизацию Медведева. Его уже все забыли, это его попытка напомнить о себе, но она провалилась", – добавил пресс-секретарь Зеленского.

12 июля 2021-го Кремль выложил пропагандистскую статью якобы Путина на привычную для его политики тему, что "русские и украинцы – один народ". Статья вышла на русском и украинском, она переполнена стереотипами и открытой ложью, LIGA.net провела фактчекинг и выбрала 10 самых ярких примеров.

провела фактчекинг и выбрала 10 самых ярких примеров. Зеленский отреагировал на статью Путина с иронией. Он сказал, что "если президент РФ уже начал писать на украинском языке – значит, мы все правильно делаем".

11 октября в росСМИ появилась статья Медведева. В ней экс-президент заявил, что "Украина сочиняет отдельную историю". Также он рассуждал о высшем руководстве Украины и языковом вопросе на территории Украины.

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Оксана Житнюк

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