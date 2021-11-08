У Зеленского отрицают, что Kyiv Post закрылся из-за давления Офиса президента

Главред Украинской правды Севгиль Мусаева заявила, что закрытие англоязычной украинской газеты Kyiv Post связано с давлением Офиса президента на собственника издания бизнесмена Аднана Кивана. На Банковой опровергают эту информацию.

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"Неофициально проблемы в редакции начались несколько недель назад. И насколько мне известно – связаны с давлением на Кивана со стороны Офиса президента", – написала Мусаева.

Она предположила, что "кому-то, наверное, не очень понравилось", что Kyiv Post, как основной, по словам Мусаевой, источник информации об Украине для посольств, международных организаций и экспатов, писал о вагнергейте, оффшорном скандале, антикоррупционных органах и реформах в целом.

Спикер президента Сергей Никифоров написал в Facebook, что в ОП "искренне и неприятно удивлены тем, как отдельные политики и медийщики принялись обвинять безапелляционно в ситуации Офис Президента или даже его лично".

"Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, как и для остальных. Призываем не пытаться делать пиар на проблемах авторитетного издания, а брать с него пример – строить себе имя ежедневной качественной работой", – отметил Никифоров.

Сегодня владелец англоязычной газеты Kyiv Post Аднан Киван объявил о приостановке работы издания с 8 ноября и запуске в скором времени украиноязычной версии газеты. При этом коллектив англоязычной Kyiv Post заявил, что владелец таким образом "избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов".





Вадим Ребрина

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