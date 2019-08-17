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У Зеленского отрицают принудительное участие в Дне независимости

У Зеленского отрицают принудительное участие в Дне независимости - Фото
Фото: instagram.com/alanbadoev
17.08.2019, 18:58

Ранее в СМИ появилась информация о принудительном привлечении работников бюджетной сферы к участию в организованном Офисом президента мероприятии

В Офисе президента отрицают, что принудительно собирают учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования Дня независимости. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Ранее экс-советник министра обороны Юрий Бирюков опубликовал в Facebook письмо Офиса президента областным госадминистрациям.

Согласно этому документу, первый замруководителя ОП Сергей Трофимов просил руководство ОГА и Киевской горадминистрации обеспечить присутствие на репетиции шествия представителей образовательной и медицинской сфер в качестве участников шествия.

Блогеры и некоторые СМИ расценили это как принудительное привлечение работников бюджетной сферы к участию в организованном Офисом президента мероприятии.

Тем временем в ОП настаивают, что эта информация не соответствует действительности. "Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным", - заявили на Банковой.

Опубликованное распоряжение, отмечают в ОП, издано с целью оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам.

"Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны", - сказано в сообщении.

Сбор личных данных участников делегаций в ОП объяснили тем, "чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева".

15 августа прошла репетиция "Шествия достоинства", которое 24 августа с участием военнослужащих хочет устроить на Майдане независимости новая власть. Режиссерами сценария назначены бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Алан Бадоев и Елена Коляденко.

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парад день независимости сергей трофимов офис президента
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