У Зеленского отрицают принудительное участие в Дне независимости

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В Офисе президента отрицают, что принудительно собирают учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования Дня независимости. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Ранее экс-советник министра обороны Юрий Бирюков опубликовал в Facebook письмо Офиса президента областным госадминистрациям.

Согласно этому документу, первый замруководителя ОП Сергей Трофимов просил руководство ОГА и Киевской горадминистрации обеспечить присутствие на репетиции шествия представителей образовательной и медицинской сфер в качестве участников шествия.

Блогеры и некоторые СМИ расценили это как принудительное привлечение работников бюджетной сферы к участию в организованном Офисом президента мероприятии.

Тем временем в ОП настаивают, что эта информация не соответствует действительности. "Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным", - заявили на Банковой.

Опубликованное распоряжение, отмечают в ОП, издано с целью оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам.

"Подчеркиваем, что речь идет не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны", - сказано в сообщении.

Сбор личных данных участников делегаций в ОП объяснили тем, "чтобы участники не чувствовали проблем с тем, как добраться до Киева".

15 августа прошла репетиция "Шествия достоинства", которое 24 августа с участием военнослужащих хочет устроить на Майдане независимости новая власть. Режиссерами сценария назначены бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Алан Бадоев и Елена Коляденко.