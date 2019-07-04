У Зеленского ответили, кого называют сепаратистами

Никита Потураев (скриншот из видеозаписи)

Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что слова Зеленского о сепаратистах относятся не к жителям Донбасса, а "к руководству группировок ДНР и ЛНР". Об этом он сказал во время дискуссии "Новая политика на Донбассе", сообщают Новости Донбасса.

"Владимир Путин говорил, что надо не обзывать людей и не называть их сепаратистами. Мы и так всех называем своими именами — марионеток Путина мы так называем", - считает Потураев.

Ранее президент страны-агрессора заявил, что может начать переговоры с Зеленским, если тот перестанет "называть своих соотечественников в Донбассе сепаратистами".

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