У Зеленского ответили на призыв Кремля освободить Вышинского

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала Мендель.

Ранее сегодня сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева могло бы стать возвращение в Россию руководителя РИА Новости-Украина Вышинского. Таким образом Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение военнопленных украинских моряков.

16 июля министр иностранных дел Павел Климкин отказался что-либо конкретно комментировать по теме возможного освобождения из РФ моряков-военнопленных ВМС Украины, отметив лишь, что "существуют политико-юридические конструкции, которые позволяют России освободить их в любой момент".