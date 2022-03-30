У Зеленского самый высокий рейтинг доверия в США, выше, чем у Байдена – опрос

Около семи из десяти американцев (72%) в значительной или в определенной степени доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Этот показатель выше, чем у любого другого международного лидера, а также выше, чем у президента США Джо Байдена. Таковы результаты соцопроса, проведенного Pew Research Center.

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Зеленскому "в определенной степени" доверяют 39% опрошенных американцев, 33% доверяют "значительно".

Для сравнения, президенту Франции Эмманюэлю Макрону всего доверяют 55% респондентов, канцлеру Германии Олафу Шольцу — 53%, Байдену — 48%. За президентом США следует лидер Китая Си Цзиньпин с рейтингом 15%. Российскому диктатору Владимиру Путину доверяют всего 6% американцев.

Согласно опросу, пожилые американцы гораздо больше уверены в лидерских способностях Зеленского, чем молодые поколения. Почти половина американцев в возрасте 65 лет и старше значительно доверяют Зеленскому, среди граждан США моложе 30 лет поддержка украинского президента составляет 28%. Американцы с более высоким уровнем образования, особенно с ученой степенью, также более склонны доверять Зеленскому.

Демократы и те, кто симпатизирует Демократической партии, чаще, чем республиканцы и сторонники республиканцев, доверяют президенту Украины (80% против 67%).

Опрос проведен 21-27 марта. В нем принял участие 3581 взрослый американец.

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Вадим Ребрина

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