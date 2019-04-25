У Зеленского сказали, какие зарплаты должны быть на передовой

Иван Апаршин (скриншот из видеозаписи)

Украинский военный на передовой (первая линия) через пять лет "сможет получать от одной тысячи евро". Об этом заявил нынешний советник будущего главы государства по вопросам безопасности Иван Апаршин в эфире СТБ.

Отвечая на вопрос, что если сейчас боец ООС первой линии получает 22 000 - 24 000 грн, то какой будет его зарплата через пять лет, Апаршин сказал: "Я думаю, от тысячи евро и выше. Полковник – 2,5 тыс евро".

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Он при этом считает, что нет проблем, где взять деньги на такие высокие зарплаты.

"У Минобороны много избыточного имущества… На каком основании сейчас в Министерстве обороны 530 000 гектаров земли, из них 270 (тысяч) не используются. Вы продолжаете его удерживать? Все избыточное имущество – забери его, оно вообще не нужно. Мы составим акты", - отметил Апаршин.

Комментируя заявление советника Зеленского, советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков напомнил ему, что "денежное содержание военнослужащего выплачивается из основного фонда бюджета". "А деньги от аренды/продажи имущества поступают на спецфонд. Денежное содержание закладывается исходя из размера бюджета МО, который утверждается Радой", - объяснил он.

В группе Информацинное сопротивление подчеркнули, что логика, где взять средства для военных, "осталась точно такой же, как и времена военной службы Апаршина".

"Так у армии есть много чего. Тот факт, что в 2014 году, с началом агрессии РФ, "вдруг" оказалось, что распродано едва ли не все боеготовые ВВТ (вооружение и военная техника), амуниция и снаряжение, что армия начинала защищать Украину на гражданских авто, а бронежилеты-аптечки-полевую форму (и еще много-много чего) ей поставляли волонтеры – для "военного эксперта", претендующего на высокую должность в сфере обороны, пустой звук. Ведь за пять лет ВСУ, наконец, получили нормальное снабжение если не по всем, то по самым критически позициям (к слову, в первую очередь за счет налогоплательщиков). Плюс иностранная военная помощь", - говорится в сообщении ИС.

В ИС посоветовали Апаршину узнать, как организовывалась в последние годы боевая подготовка в воинских частях, как "старых" так и "новых" (яркий пример – созданный учебный центр ССО).

24 апреля Апаршин озвучил позицию по автономии для временно оккупированных территорий Донбасса, которую требует для них Кремль, а также затронули тему перекрытия границы с РФ на востоке.