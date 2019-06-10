У Зеленского заявили: У КСУ нет оснований отменить роспуск Рады

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

У Конституционного суда нет никаких правовых оснований для признания неконституционным указ Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, их команда в суде докажет, что указ Зеленского соответствует Конституции.

"Наша позиция в КС будет четкой и понятной: мы докажем, что коалиция депутатских фракций Европейская Украина прекратила свое существование 29 марта 2016 года, когда из нее окончательно вышла фракция политической партии Олега Ляшко", - заявил Вениславский.

Он также сказал, что в феврале того же года из коалиции вышли фракции БЮТ и Самопомощь.

Заседание суда состоится завтра, 11 июня. Сегодня стало известно, что Зеленский придет на заседание суда.