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10.06.2019, 16:57

Зеленский лично пойдет в КСУ на заседание по выборам: видео

Зеленский лично пойдет в КСУ на заседание по выборам: видео - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Заседание назначено на 10:00 утра 11 июня

Завтра, 11 июня, президент Владимир Зеленский придет на заседание Конституционного суда, который будет рассматривать конституционность роспуска парламента. Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.

По словам Зеленского, впервые за 28 лет президент придет на заседание КСУ.

"Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг - своих судей к себе в кабинет. Обязательно буду. Мы уверенны в нашей юридической позиции, но самое главное - это моя позиция как президента, когда я распускал парламент. Это был и есть огромный запрос украинского народа, воля народа, а я всегда буду ее защищать", - заверил он.

Решение будет не позднее 29 июня. 

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21 мая Зеленский, который днем ранее вступил в должность президента, заявил, что распускает Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля. На пресс-конференции Слуги народа 27 мая было сказано, что программа-максимум у партии - единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков.

24 мая депутаты Верховной Рады передали в Конституционный суд представление, в котором просят суд признать неконституционным указ Зеленского о роспуске парламента.

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Теги: конституционный суд, Владимир Зеленский, ксу, роспуск
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