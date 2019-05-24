Депутаты пытаются отменить роспуск Рады через Конституционный суд

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Вчера, 24 мая депутаты Верховной Рады передали в Конституционный суд представление, в котором просят суд признать неконституционным указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Об этом заявил депутат от Народного фронта Андрей Тетерук.

Обращение поддержали 62 парламентария, среди которых большинство - представители Народного фронта.

"Мы считаем, что он (Владимир Зеленский, - ред.) прямо и очевидно нарушил Конституцию, распустив парламент в строго определенный Конституцией 30-дневный срок формирования коалиции", - сказал Тетерук.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах. Созванное по его просьбе заседание Рады закончилось демаршем нардепов: идею Зеленского об отмене мажоритарной части выборов и снижении проходного барьера до 3% даже не включили в повестку.