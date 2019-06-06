КСУ признал неконституционным э-декларирование для активистов

Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конституционный суд Украины признал незаконным обязательство подавать электронные декларации антикоррупционными активистами. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмира Денисова.

Представление в суд направляла она, а также группа народных депутатов.

"Считаю, что необходимость предоставления электронных деклараций об имущественном состоянии делает общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее", - написала омбудсмен.

Денисова подчеркивает, что антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников, а такие обязательства для физических лиц противоречат конституционным правам человека и принципам верховенства права.

Ранее сегодня сообщалось, что КСУ признал неконституционным положение пункта 13 части первой статьи 17 закона о НАБУ. Как заявили в агентстве, таким решением суд "узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок".

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