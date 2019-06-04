Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.06.2019, 17:51

КСУ решит судьбу досрочных выборов уже в этом месяце

КСУ решит судьбу досрочных выборов уже в этом месяце - Фото
Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Окончательное решение должно быть принято до выборов

Сегодня, 4 июня, Большая палата Конституционного суда рассмотрела вопрос об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

На заседании приняли постановление о рассмотрении этого дела в форме устного производства. Кроме того, в соответствии со статьей 75 закона о КСУ Большая палата КСУ признала конституционное производство этого дела неотложным. Это значит, что окончательное решение должно быть принято до конца июня, то есть до выборов.

Открытая часть пленарного заседания Палаты КСУ по рассмотрению этого дела состоится 11 июня 2019 года в 10:00.

30 мая Конституционный суд открыл производство по представлению группы народных депутатов, которые просят суд признать неконституционным указа президента о роспуске Верховной Рады.

24 мая депутаты Верховной Рады передали в Конституционный суд представление, в котором просят суд признать неконституционным указ Зеленского о роспуске парламента.

"Мы считаем, что он (Владимир Зеленский, - ред.) прямо и очевидно нарушил Конституцию, распустив парламент в строго определенный Конституцией 30-дневный срок формирования коалиции", - прокомментировал представление депутат Андрей Тетерук.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, выборы, досрочные выборы, ксу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 