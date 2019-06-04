КСУ решит судьбу досрочных выборов уже в этом месяце

Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 4 июня, Большая палата Конституционного суда рассмотрела вопрос об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

На заседании приняли постановление о рассмотрении этого дела в форме устного производства. Кроме того, в соответствии со статьей 75 закона о КСУ Большая палата КСУ признала конституционное производство этого дела неотложным. Это значит, что окончательное решение должно быть принято до конца июня, то есть до выборов.

Открытая часть пленарного заседания Палаты КСУ по рассмотрению этого дела состоится 11 июня 2019 года в 10:00.

30 мая Конституционный суд открыл производство по представлению группы народных депутатов, которые просят суд признать неконституционным указа президента о роспуске Верховной Рады.

24 мая депутаты Верховной Рады передали в Конституционный суд представление, в котором просят суд признать неконституционным указ Зеленского о роспуске парламента.

"Мы считаем, что он (Владимир Зеленский, - ред.) прямо и очевидно нарушил Конституцию, распустив парламент в строго определенный Конституцией 30-дневный срок формирования коалиции", - прокомментировал представление депутат Андрей Тетерук.