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30.05.2019, 18:35

КСУ начал производство по указу Зеленского о роспуске Рады

КСУ начал производство по указу Зеленского о роспуске Рады - Фото
Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

24 мая депутаты Рады передали в Конституционный суд представление, в котором просят признать неконституционным указ Зеленского о роспуске парламента

Конституционный суд открыл производство по представлению группы народных депутатов, которые просят суд признать неконституционным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом в Facebook сообщил депутат Максим Бурбак.

Он также опубликовал письмо судьи-докладчика Виктора Кривенко, в котором тот сообщает об открытии конституционного производства.

Кривенко также попросил Бурбака безотлагательно сообщить его правовую позицию относительно представления.

"Сделаю это как можно быстрее. Наша позиция проста и логична: законных оснований для роспуска парламента не было и нет", - написал Бурбак.

"Рассчитываем, что Конституционный Суд не будет затягивать с рассмотрением. Мы попросили рассмотреть представление в месячный срок. Представление принято и распределено 24 мая", - добавил депутат.

24 мая депутаты Верховной Рады передали в Конституционный суд представление, в котором просят суд признать неконституционным указ Зеленского о роспуске парламента.

"Мы считаем, что он (Владимир Зеленский, - ред.) прямо и очевидно нарушил Конституцию, распустив парламент в строго определенный Конституцией 30-дневный срок формирования коалиции", - прокомментировал представление депутат Андрей Тетерук.

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Теги: верховная рада, ксу, максим бурбак, роспуск
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