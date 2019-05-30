КСУ начал производство по указу Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конституционный суд открыл производство по представлению группы народных депутатов, которые просят суд признать неконституционным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом в Facebook сообщил депутат Максим Бурбак.

Он также опубликовал письмо судьи-докладчика Виктора Кривенко, в котором тот сообщает об открытии конституционного производства.

Кривенко также попросил Бурбака безотлагательно сообщить его правовую позицию относительно представления.

"Сделаю это как можно быстрее. Наша позиция проста и логична: законных оснований для роспуска парламента не было и нет", - написал Бурбак.

"Рассчитываем, что Конституционный Суд не будет затягивать с рассмотрением. Мы попросили рассмотреть представление в месячный срок. Представление принято и распределено 24 мая", - добавил депутат.

24 мая депутаты Верховной Рады передали в Конституционный суд представление, в котором просят суд признать неконституционным указ Зеленского о роспуске парламента.

"Мы считаем, что он (Владимир Зеленский, - ред.) прямо и очевидно нарушил Конституцию, распустив парламент в строго определенный Конституцией 30-дневный срок формирования коалиции", - прокомментировал представление депутат Андрей Тетерук.