"Убегают к границе с РФ". У Беловодска ВСУ контратаковали оккупантов – штаб ООС
25.02.2022, 15:10
Сегодня, 25 февраля, в Луганской области украинские военные контратаковали российских оккупантов и прорвали их позиции. Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.
Как отмечается, в полдень в районе Беловодска украинские военнослужащие дали бой российским оккупантам.
"Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением. Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы с РФ", – говорится в сообщении.
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