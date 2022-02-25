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"Убегают к границе с РФ". У Беловодска ВСУ контратаковали оккупантов – штаб ООС

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 15:10

Сегодня, 25 февраля, в Луганской области украинские военные контратаковали российских оккупантов и прорвали их позиции. Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.

Как отмечается, в полдень в районе Беловодска украинские военнослужащие дали бой российским оккупантам.

"Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением. Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы с РФ", – говорится в сообщении.

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Наталия Медведева
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