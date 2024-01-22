Убийство двух женщин и двух полицейских в Лимане. ГБР подозревает нацгвардейца

Иллюстративное фото (Facebook/Нацгвардия)

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали нацгвардейца, подозреваемого в якобы убийстве двух полицейских и двух женщин в Лимане Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

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В ГБР рассказали, что 21 января жительница Лимана вызвала полицию из-за "конфликта с военнослужащим". Позже с выехавшими на вызов правоохранителями пропала связь, поэтому на место происшествия послали другую группу полицейских.

Там они увидели двух своих коллег, как утверждается, с огнестрельными ранениями, а также двух женщин – пенсионерку и ее дочь.

По подозрению в преднамеренном убийстве полицейские "по горячим следам" задержали служащего Нацгвардии, уточняет ГБР.

Открыто уголовное производство по соответствующей статье. Продолжается досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

В августе 2023 года в Днепре произошло резонансное убийство правонарушителя, сопротивлявшегося полицейским.

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