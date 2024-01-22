Вбивство двох жінок та двох поліціянтів у Лимані. ДБР підозрює нацгвардійця

Ілюстративне фото (Facebook/Нацгвардія)

Працівники Державного бюро розслідувань затримали нацгвардійця, якого підозрюють у нібито вбивстві двох поліціянтів та двох жінок у Лимані Донецької області. Про це повідомила пресслужба правоохоронного органу.

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У ДБР розповіли, що 21 січня жителька Лимана викликала поліцію через "конфлікт з військовослужбовцем". Пізніше з правоохоронцями, які виїхали на виклик, зник зв'язок, тому на місце події послали іншу групу поліціянтів.

Там вони побачили двох своїх колег, як стверджується, з вогнепальними пораненнями, а також двох жінок – пенсіонерку та її дочку.

За підозрою в умисному вбивстві поліціянти "по гарячих слідах" затримали службовця Нацгвардії, уточнює ДБР.

Відкрито кримінальне провадження за відповідною статтею. Триває досудове розслідування, призначено низку експертиз.

У серпні 2023 року у Дніпрі сталося резонансне вбивство правопорушника, який чинив опір поліціянтам.

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