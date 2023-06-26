UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Убийство Екатерины Гандзюк. Суд приговорил Мангера к 10 годам лишения свободы

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 12:37
Убийство Екатерины Гандзюк. Суд приговорил Мангера к 10 годам лишения свободы - Фото
Екатерина Гандзюк (Фото: личный Facebook)

Сегодня, 26 июня, суд объявил приговор по делу об убийстве Екатерины Гандзюк – Владислав Мангер и Алексей Левин получили по 10 лет лишения свободы. Трансляцию заседания суда вело Суспильне.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Суд объявил приговор по делу об убийстве Гандзюк: Мангер признан виновным в заказ нападения, а Левин — в организации.

Их приговорили к 10 годам лишения свободы каждого.

Также они должны выплатить семье Гандзюк компенсацию морального ущерба в размере 15 миллионов гривен.

Убийство Екатерины Гандзюк. Суд приговорил Мангера к 10 годам лишения свободы

Офис генпрокурора напомнил о событиях преступления.

Прокуроры в суде доказали, что в начале июля 2018 года председатель Херсонского облсовета, на почве личной неприязни, решил организовать нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Для непосредственной организации преступления он привлек помощника депутата Херсонского облсовета.

Тот, в свою очередь, встретился с будущим координатором нападения Сергеем Торбиным и предложил за денежное вознаграждение привлечь исполнителей и пособников по совершению преступления.

31 июля 2018 около 08:45 исполнитель облил Екатерину Гандзюк серной кислотой вблизи подъезда ее дома.

В начале августа 2018 года помощник депутата Херсонского облсовета, действуя с ведома и по поручению председателя облсовета, во время личной встречи оплатил Торбину обещанные для соучастников $4500, еще $500 предоставили раньше как задаток.

4 ноября 2018 года Екатерина скончалась. 40 процентов ее тела были поражены химическими ожогами.

В июне 2019 года суд признал виновными и назначил наказание членам группы нападающих: Торбину – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу и Вишневскому – по 4, Горбунову – 3 года лишения свободы.

За заранее не обещанное сокрытие преступления в октябре 2020 года суд вынес приговор Игорю Павловскому.

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Екатерина Гандзюквладислав мангерубийство
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 