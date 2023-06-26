Убийство Екатерины Гандзюк. Суд приговорил Мангера к 10 годам лишения свободы

Сегодня, 26 июня, суд объявил приговор по делу об убийстве Екатерины Гандзюк – Владислав Мангер и Алексей Левин получили по 10 лет лишения свободы. Трансляцию заседания суда вело Суспильне.

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Суд объявил приговор по делу об убийстве Гандзюк: Мангер признан виновным в заказ нападения, а Левин — в организации.

Их приговорили к 10 годам лишения свободы каждого.

Также они должны выплатить семье Гандзюк компенсацию морального ущерба в размере 15 миллионов гривен.

Офис генпрокурора напомнил о событиях преступления.

Прокуроры в суде доказали, что в начале июля 2018 года председатель Херсонского облсовета, на почве личной неприязни, решил организовать нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Для непосредственной организации преступления он привлек помощника депутата Херсонского облсовета.

Тот, в свою очередь, встретился с будущим координатором нападения Сергеем Торбиным и предложил за денежное вознаграждение привлечь исполнителей и пособников по совершению преступления.

31 июля 2018 около 08:45 исполнитель облил Екатерину Гандзюк серной кислотой вблизи подъезда ее дома.

В начале августа 2018 года помощник депутата Херсонского облсовета, действуя с ведома и по поручению председателя облсовета, во время личной встречи оплатил Торбину обещанные для соучастников $4500, еще $500 предоставили раньше как задаток.

4 ноября 2018 года Екатерина скончалась. 40 процентов ее тела были поражены химическими ожогами.

В июне 2019 года суд признал виновными и назначил наказание членам группы нападающих: Торбину – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу и Вишневскому – по 4, Горбунову – 3 года лишения свободы.

За заранее не обещанное сокрытие преступления в октябре 2020 года суд вынес приговор Игорю Павловскому.

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