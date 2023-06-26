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Вбивство Катерини Гандзюк. Суд засудив Мангера до 10 років позбавлення волі

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26.06.2023, 12:37
Вбивство Катерини Гандзюк. Суд засудив Мангера до 10 років позбавлення волі - Фото
Катерина Гандзюк (Фото: особистий Facebook)

Сьогодні, 26 червня, суд оголосив вирок у справі про вбивство Катерини Гандзюк – Владислав Мангер та Олексій Левін отримали по 10 років позбавлення волі. Трансляцію засідання суду вело Суспільне.

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Суд оголосив вирок у справі про вбивство Гандзюк: Мангера визнали винним у замовлення нападу, а Левіна — в організації.

Їм присудили по 10 років позбавлення волі.

Також вони мають виплатити родині Гандзюк компенсацію моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень.

Вбивство Катерини Гандзюк. Суд засудив Мангера до 10 років позбавлення волі

Офіс генпрокурора нагадав події злочину.

Прокурори у суді довели, що на початку липня 2018 року на той час голова Херсонської облради, на ґрунті особистої неприязні, вирішив організувати напад на громадську активістку Катерину Гандзюк.

До безпосередньої організації злочину він залучив помічника депутата Херсонської облради.

Той, у свою чергу, зустрівся з майбутнім координатором нападу Сергієм Торбіним та запропонував за грошову винагороду залучити виконавців та пособників скоєння злочину.

31 липня 2018 року близько 08:45 виконавець облив Катерину Гандзюк сірчаною кислотою поблизу під’їзду її будинку.

На початку серпня 2018 року помічник депутата Херсонської облради, діючи з відома та за дорученням голови облради, під час особистої зустрічі сплатив Торбіну обіцяні для співучасників $4500, ще $500 надали раніше як завдаток.

4 листопада 2018 року Катерина померла. 40 відсотків її тіла було уражено хімічними опіками.

У червні 2019 року суд визнав винними та призначив покарання членам групи нападників: Торбіну – 6,5, Грабчуку – 6, Васяновичу та Вишневському – по 4, Горбунову – 3 роки позбавлення волі.

За заздалегідь не обіцяне приховування злочину у жовтні 2020 року суд виніс вирок Ігорю Павловському.

Наталія Медведєва
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Катерина ГандзюкВладислав Мангервбивство
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