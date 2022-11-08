Убрать "хлопки" и уважать "мобиков". В РФ издали новые методички для пропагандистов – ГУР

В России издали новые методички для пропагандистов, цель которых – минимизировать негативные настроение среди мобилизованных. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Как отмечается, в России растет недовольство населения и поэтому пропагандисты получили новые указания по основным нарративам:

- уважительнее относиться к мобилизованным и не употреблять термин "мобики";

- Вооруженные Силы Украины рекомендуют называть "боевиками" и "вооруженными формированиями", и ни в коем случае не использовать аббревиатуру "ВСУ";

– военное руководство ВСУ просят приписывать "западным кураторам Киева";

– взрывы и партизанские диверсии просят больше не называть "хлопками";

– тех, кто выехал из России после объявления мобилизации, рекомендуют высмеивать, называя "убежантами" и "переждунами".

В ГУР резюмировали, что появление новых методик свидетельствует о том, что проблема в российском обществе есть, а недовольство растет.

"Руководство России, в свою очередь, традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций над населением, вместо того чтобы решить эту проблему", – подчеркнули в ГУР.

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Наталія Медведєва

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