Участник Олимпийских игр задержан на Харьковщине по подозрению в корректировке огня

Бывший тяжеловес сборной Украины Геннадий Красильников был задержан украинскими военными в городе Чугуеве в Харьковской области. По информации "Цензор.НЕТ", Красильников был в группе лиц, подозреваемых в корректировке огня для российской армии.

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Издание опубликовало видео, на котором видно, как Красильникова вместе с другими мужчинами выводят из подвала.

Федерация тяжелой атлетики в комментарии общественному подтвердила, что на видео именно Красильников.

Красильников дважды выступал за сборную Украины на летних Олимпийских играх, в 2000 году в Сиднее занял девятое место, а в 2004 году в Афинах стал четвертым. Также он представлял Украину на чемпионатах мира в 1997 и 1999 годах.

Андрей Водяный

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