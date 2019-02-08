Учения российских оккупантов в Крыму: из чего будут стрелять

Фото: structure.mil.ru

Во временно оккупированном Крыму боевые расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-400 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели тренировку по развертыванию комплекса со снятием временных нормативов. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"Зенитчики совершили марш в назначенный позиционный район, где техника была переведена из походного в боевое положение, после чего расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств зенитного ракетного комплекса на местности", - отмечается в сообщении.

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В целях проверки точности топопривязки расчеты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат.

В ходе следующих этапов тренировок будут проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям.

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