Удар по центру Харькова нанесли двумя ракетами "Калибр", не менее 10 погибших – МВД

Удар по площади Свободы в центре Харькова был нанесен двумя ракетами "Калибр", сообщил советник МВД Антон Геращенко в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По площади Свободы был нанесен удар крылатой ракетой класса "Калибр". После того, как приехали спасатели (через 5-7 минут), был второй удар аналогичной ракетой, который попал в здание", - написал он.



Он также сообщил, что примерно треть здания ХОГА обрушилась.

Уже найдены 10 погибших, раненых более 35. "Разбор завалов продолжается; и жертв, и раненых будет ещё больше", – пишет Геращенко.

ДОПОЛНЕНО в 13.27.

ГСЧС сообщает, что спасателями и волонтерами спасены из-под завалов около 10 человек, продолжаются работы по расчистке. В здании полностью разрушены лестничные пролеты и частично коридоры на всех этажах.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.