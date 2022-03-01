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Удар по центру Харькова нанесли двумя ракетами "Калибр", не менее 10 погибших – МВД

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01.03.2022, 13:00

Удар по площади Свободы в центре Харькова был нанесен двумя ракетами "Калибр", сообщил советник МВД Антон Геращенко в Telegram.

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"По площади Свободы был нанесен удар крылатой ракетой класса "Калибр". После того, как приехали спасатели (через 5-7 минут), был второй удар аналогичной ракетой, который попал в здание", - написал он.

Он также сообщил, что примерно треть здания ХОГА обрушилась. 

Уже найдены 10 погибших, раненых более 35. "Разбор завалов продолжается; и жертв, и раненых будет ещё больше", – пишет Геращенко.

ДОПОЛНЕНО в 13.27. 

 ГСЧС сообщает, что спасателями и волонтерами спасены из-под завалов около 10 человек, продолжаются работы по расчистке. В здании полностью разрушены лестничные пролеты и частично коридоры на всех этажах.

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Харьков
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