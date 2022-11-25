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Удерживал связанную женщину без воды и еды. В Черниговской области оккупанту дали 10 лет

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 16:09
Удерживал связанную женщину без воды и еды. В Черниговской области оккупанту дали 10 лет - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

К 10 годам лишения свободы приговорен военнослужащий РФ, который во время оккупации армией государства-агрессора села Старый Быков в Черниговской области жестоко обращался с его жителями. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Прокурор в суде доказал, что россиянин отбирал у местных жителей мобильные телефоны и сбережения. Также, угрожая расстрелом, военный РФ требовал данные о расположении военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Не получив необходимые сведения, осужденный удерживал одну из женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами в течение двух дней в погребе без воды и пищи. При этом постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием, сообщили в ОГП.

Удерживал связанную женщину без воды и еды. В Черниговской области оккупанту дали 10 лет

Он признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК) в порядке специального судебного разбирательства.

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Вадим Ребрина
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война оккупация черниговская область ОГП
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