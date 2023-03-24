"Уехал бы в РФ, но шмутки держат". Пограничники взяли пророссийского архиепископа – фото

Госпогранслужба заявила о задержании на въезде в Киев священнослужителя "с тесными московскими связями" и недействительными документами. Его передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

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Правоохранители сообщили, что во время проверки личности на возможную антиукраинскую деятельность ГПСУ обнаружила переписку с абонентами РФ.

"Среди десяти последних контактов в мессенджере священнослужителя трое были с подписью "Москва". В переписке с абонентом, у которого российский номер телефона, архиепископ жалуется, что уехал бы из Украины, но "…квартиры и "шмутки" держат", – сообщают пограничники.

Также в ГПСУ заявили, что предъявленный священнослужителем паспорт оказался недействительным.

"Кроме того, в открытых источниках есть немало публикаций, где указанный человек фигурирует в имущественных скандалах", – отмечают пограничники.

Архиепископа передали сотрудникам СБУ для дальнейшей проверки и принятия правового решения относительно него.

Сегодня в СБУ заявили, что разоблачили двух агентов ФСБ, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность в Киевской и Запорожье. Среди них – инженер-конструктор завода Мотор Сич.

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Оксана Житнюк

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