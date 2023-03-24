UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Уехал бы в РФ, но шмутки держат". Пограничники взяли пророссийского архиепископа – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 17:16
Фото - ДПСУ

Госпогранслужба заявила о задержании на въезде в Киев священнослужителя "с тесными московскими связями" и недействительными документами. Его передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Правоохранители сообщили, что во время проверки личности на возможную антиукраинскую деятельность ГПСУ обнаружила переписку с абонентами РФ.

"Среди десяти последних контактов в мессенджере священнослужителя трое были с подписью "Москва". В переписке с абонентом, у которого российский номер телефона, архиепископ жалуется, что уехал бы из Украины, но "…квартиры и "шмутки" держат", – сообщают пограничники.

"Уехал бы в РФ, но шмутки держат". Пограничники взяли пророссийского архиепископа – фото

Также в ГПСУ заявили, что предъявленный священнослужителем паспорт оказался недействительным.

"Кроме того, в открытых источниках есть немало публикаций, где указанный человек фигурирует в имущественных скандалах", – отмечают пограничники.

Архиепископа передали сотрудникам СБУ для дальнейшей проверки и принятия правового решения относительно него.

  • Сегодня в СБУ заявили, что разоблачили двух агентов ФСБ, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность в Киевской и Запорожье. Среди них – инженер-конструктор завода Мотор Сич.

Читайте также: "Гнездо русского мира". Как из Лавры выселяют Московский патриархат

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
упц мп церковь сбу гпсу московский патриархат священник
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 