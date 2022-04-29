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Угроза России. Великобритания отправит на учения в Восточную Европу 8000 военных и танки

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 05:49
Угроза России. Великобритания отправит на учения в Восточную Европу 8000 военных и танки - Фото
Британские военные (Иллюстративное фото: EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA)

Около 8000 военнослужащих армии Великобритании примут участие в учениях, которые пройдут по всей Восточной Европе для отработки борьбы с российской агрессией в рамках одного из крупнейших развертываний сил НАТО со времен холодной войны. Об этом сообщает The Guardian.

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Как отмечается, британская армия использует военных и танки в совместных действиях с НАТО и Объединенными экспедиционными силами высокой готовности.

Как отмечается, этим летом десятки танков будут переброшены в страны от Финляндии до Северной Македонии в соответствии с обновленными планами, которые изменились после вторжения России в Украину.

К ним присоединятся десятки тысяч военнослужащих НАТО и Объединенных экспедиционных сил, в которые входят Финляндия и Швеция.

Минобороны Великобритании заявило, что учения давно планировались и были усилены в ответ на вторжение России в Украину.

Ожидается, что в период с апреля по июнь развертывание Великобритании достигнет пика, достигнув около 8000 человек, работающих в континентальной Европе.

Читайте также: Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО уже в мае – Reuters

Наталия Медведева
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Великобритания нато учения восточная европа
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