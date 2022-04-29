Угроза России. Великобритания отправит на учения в Восточную Европу 8000 военных и танки
Около 8000 военнослужащих армии Великобритании примут участие в учениях, которые пройдут по всей Восточной Европе для отработки борьбы с российской агрессией в рамках одного из крупнейших развертываний сил НАТО со времен холодной войны. Об этом сообщает The Guardian.
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Как отмечается, британская армия использует военных и танки в совместных действиях с НАТО и Объединенными экспедиционными силами высокой готовности.
Как отмечается, этим летом десятки танков будут переброшены в страны от Финляндии до Северной Македонии в соответствии с обновленными планами, которые изменились после вторжения России в Украину.
К ним присоединятся десятки тысяч военнослужащих НАТО и Объединенных экспедиционных сил, в которые входят Финляндия и Швеция.
Минобороны Великобритании заявило, что учения давно планировались и были усилены в ответ на вторжение России в Украину.
Ожидается, что в период с апреля по июнь развертывание Великобритании достигнет пика, достигнув около 8000 человек, работающих в континентальной Европе.
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