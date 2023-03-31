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Уимблдон. Кулеба призвал Британию не давать визы российским и беларуским теннисистам

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31.03.2023, 17:19
Уимблдон. Кулеба призвал Британию не давать визы российским и беларуским теннисистам - Фото
Дмитро Кулеба (скриншот)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал правительство Великобритании отказать в визах российским и беларуским теннисистам, которые планируют принять участие в Уимблдонском турнире. Об этом он написал в Twitter.

Кулеба назвал решение организаторов турнира разрешить российским и беларуским спортсменам принять участие в соревнованиях "аморальным".

"Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства? Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах", – написал он.

  • Британская Ассоциация лаун-тенниса (LTA) планирует снять принятую в 2022 году дисквалификацию с российских и беларуских спортсменов при условии, что они будут выступать в нейтральном статусе. В 2023 году они смогут принять участие в Уимблдонском турнире.
Вадим Ребрина
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