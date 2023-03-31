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Уимблдонский турнир снимет дисквалификацию с теннисистов из России и Беларуси

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31.03.2023, 15:41
Уимблдонский турнир снимет дисквалификацию с теннисистов из России и Беларуси - Фото
Российские теннисистки на Уимблдонском турнире (Фото: ЕРА)

Британская Ассоциация лаун-тенниса (LTA) планирует снять принятую в 2022 году дисквалификацию с российских и беларуских спортсменов при условии, что они будут выступать в нейтральном статусе. В 2023 году они смогут принять участие в Уимблдонском турнире, передает Sky News.

20 апреля 2022 года организаторы Уимблдонского турнира отклонили заявки на участие в мероприятии спортсменов из России и Беларуси в условиях "неоправданной и беспрецедентной военной агрессии". Там сказали, что не позволят российскому режиму "получать какую-либо пользу от участия российских или белорусских игроков в турнире".

Организаторы "Большого шлема" заверили, что беларуские и российские теннисисты смогут сыграть на Уимблдоне-2023 при условии отказа от государственного финансирования страны-агрессора и ее союзницы. Еще одним условием для участия спортсменов из России и Беларуси в турнире будет отсутствие с их стороны поддержки войны против Украины.

Глава британской теннисной ассоциации Иэн Хьюитт назвал это "крайне трудным решением", которое не принималось "легкомысленно".

  • 1 февраля 2023 года оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что позволит участие спортсменам РФ под "нейтральным флагом". Президент Зеленский в ответ заявил, что "РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее".
  • По состоянию на 20 февраля правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду.
  • 30 марта министр Кабинета министров Олег Немчинов со ссылкой на протокольное решение по предложению министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта заявил, что украинские спортсмены не будут участвовать в турнирах, где будут представлены участники из России или Белоруссии.

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Мілана Головань
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Великобритания Спорт соревнования теннис Уимблдон Иен Гьюитт
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