Уимблдонский турнир отказался принимать теннисистов из России и Беларуси

Уимблдонский турнир-2022 пройдет без теннисистов из России и Беларуси. Об этом говорится на сайте организаторов.

"В условиях неоправданной и беспрецедентной военной агрессии неприемлемо позволить российскому режиму извлекать какие-либо выгоды от участия российских или белорусских игроков в турнире. Поэтому мы отклоняем заявки российских и белорусских игроков на турнир 2022 года", – говорится в заявлении.

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Ян Хьюитт, председатель Всеанглийского клуба (All England Club), под эгидой которого проходит Уимблдон, добавил, что организаторы понимают, что теннисисты могут тяжело принять запрет на участие в турнире, но "они страдают за действия лидеров российского режима".

Также Хьюитт поддержал решение Британской теннисной ассоциации (LTA) запретить участие российских и белорусских игроков в британских турнирах.

Уимблдонский турнир-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля.

14 апреля Международной федерации волейбола (FIVB) отменила проведение чемпионата мира-2022 в России и вместо российской сборной в турнире примет участие команда Украины.

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Роман Брыль

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