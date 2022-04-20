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Уимблдонский турнир отказался принимать теннисистов из России и Беларуси

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20.04.2022, 19:02
Уимблдонский турнир отказался принимать теннисистов из России и Беларуси - Фото
Фото: depositphotos.com

Уимблдонский турнир-2022 пройдет без теннисистов из России и Беларуси. Об этом говорится на сайте организаторов.  

"В условиях неоправданной и беспрецедентной военной агрессии неприемлемо позволить российскому режиму извлекать какие-либо выгоды от участия российских или белорусских игроков в турнире. Поэтому мы отклоняем заявки российских и белорусских игроков на турнир 2022 года", – говорится в заявлении. 

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Ян Хьюитт, председатель Всеанглийского клуба (All England Club), под эгидой которого проходит Уимблдон, добавил, что организаторы понимают, что теннисисты могут тяжело принять запрет на участие в турнире, но "они страдают за действия лидеров российского режима". 

Также Хьюитт поддержал решение Британской теннисной ассоциации (LTA) запретить участие российских и белорусских игроков в британских турнирах.  

Уимблдонский турнир-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля. 

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Роман Брыль
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Уимблдонский турнир санкции против россии большой теннис Уимблдон
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