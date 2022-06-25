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"Ужасные новости". Мировые лидеры отреагировали на решение Верховного Суда США по абортам

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 09:22
Акция в поддержку права на аборт (фото - ЕРА)

Ряд западных лидеров раскритиковали в Twitter решение Верховного суда США об отмене фундаментального права женщин на аборт.

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Президент США Джо Байден считает, что право на аборт означало "право женщины на выбор, право принимать очень личные решения со своим врачом". По его словам, оно укрепляло фундаментальное право на неприкосновенность частной жизни – право каждого выбирать, как жить.

Премьер Канады Джастин Трюдо назвал новости из США "ужасными".

"Мое сердце сочувствует миллионам американских женщин, которые теперь должны потерять свое законное право на аборт. Я не могу представить страх и злость, которые вы сейчас чувствуете", – написал он.

Позицию Трюдо поддержала и министр финансов, вице-премьер Канады Христя Фриланд. Она заявила, что за право на аборт боролись канадские феминистки – и оно делало жизнь женщин намного лучше. Фриланд заверила, что в Канаде не позволят подорвать это право.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что право на аборт – фундаментальное право женщин, которое должно быть защищено. Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала решение ВС США "ужасающими новостями" и "серьезным ударом по правам человека".

Вице-премьер и министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что эти новости напоминают – борьба за права женщин никогда не заканчивается. Он заверил: его страна твердо выступает за здоровье и права всех женщин и девочек во всем мире, чтобы они могли принимать решения о своем теле и жизни.

  • Вчера Верховный суд США отменил фундаментальное право на аборт, которое было закреплено на уровне судебного прецедента. Это дает штатам свободу резко ограничить аборты или даже объявить их вне закона. 
  • Байден считает, что Верховный суд прямо лишил американский народ конституционного права. Он призвал избирать конгрессменов, которые закрепят это право в федеральном законе, а также губернаторов, которые защитят его на уровне штатов.

Читайте также: Facebook отслеживает американок, которые ищут, как сделать аборт

Марк Сировой
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Верховный суд США Джастин Трюдо эмманюэль макрон аборт джо байден
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