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Украина будет признавать справки боевиков о рождении и смерти

Украина будет признавать справки боевиков о рождении и смерти - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
24.10.2019, 15:35

В правительстве убеждают, что это не будет означать признания власти оккупантов

Кабмин разработал механизм подтверждения подлинности медицинских справок, выданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании Кабмина, сообщает пресс-служба правительства.

Подтверждением фактов рождения и смерти на территории ОРДЛО будет заниматься специально созданная комиссия. В Кабмине говорят, что она будет выяснять действительные обстоятельства дела по каждому обращению.

Заключение комиссии будет служить основанием для регистрации рождения или смерти органом государственной регистрации гражданского состояния.

В правительстве сослались на "намибийские исключения", сформулированные Международным судом ООН, согласно которым государство для защиты прав человека может признавать некоторые документы, выданные оккупационными администрациями, и это не будет означать признания самих администраций.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что никто не владеет информацией о том, каким будет новый закон об особом статусе оккупированных территорий Донбасса.

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кабмин Донбасс ордло документы алексей гончарук
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