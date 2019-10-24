Украина будет признавать справки боевиков о рождении и смерти

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабмин разработал механизм подтверждения подлинности медицинских справок, выданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании Кабмина, сообщает пресс-служба правительства.

Подтверждением фактов рождения и смерти на территории ОРДЛО будет заниматься специально созданная комиссия. В Кабмине говорят, что она будет выяснять действительные обстоятельства дела по каждому обращению.

Заключение комиссии будет служить основанием для регистрации рождения или смерти органом государственной регистрации гражданского состояния.

В правительстве сослались на "намибийские исключения", сформулированные Международным судом ООН, согласно которым государство для защиты прав человека может признавать некоторые документы, выданные оккупационными администрациями, и это не будет означать признания самих администраций.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что никто не владеет информацией о том, каким будет новый закон об особом статусе оккупированных территорий Донбасса.