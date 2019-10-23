Зеленский: Каким будет закон об особом статусе - мы не знаем

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что никто не владеет информацией о том, каким будет новый закон об особом статусе оккупированных территорий Донбасса. Об этом он сказал в интервью Сегодня в Токио.

Зеленский напомнил, что один закон об особом статусе уже был принят и сейчас действует, а каким будет следующий - "мы не знаем". "Мы готовы обсуждать эти вопросы и в нормандском формате, и готовы обсуждать условия этого закона об особом статусе с обществом Украины, пока его не проголосуем", - сказал он.

По словам президента, капитуляции и предательства Украины не будет.

"Все понимают, что никто не будет сдавать территории и никто не хочет, чтобы было у нас Приднестровье", - сказал Зеленский, добавив, что для решения этого вопроса нужны дипломатия, обсуждение, прекращение огня и встречи.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, при что подготовке нового закона об особом статусе Донбассу не будет пересечена ни одна "красная линия".

30 cентября Разумков заявил , что что принятие закона об особом статусе Донбасса "будет иметь определенную ступенчатость".

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