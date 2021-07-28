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Украина будет собирать биометрические данные для выдачи въездных виз

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 17:50
Украина будет собирать биометрические данные для выдачи въездных виз - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 28 июля, Кабинет министров принял постановление о введении сбора биометрической информации иностранцев и лиц без гражданства, которые обращаются в зарубежные дипучреждения за оформлением виз для въезда в Украину. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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С 1 января 2022 года людей, обращающихся за визой, будут фотографировать и сканировать у них отпечатки пальцев обеих рук.

Собранные данные будут храниться в визовой информационно-телекоммуникационной системе пять лет, а потом их уничтожат.

В Кабмине отмечают, что фиксация биометрических данных визовых заявителей позволит:

- упростить процедуру идентификации/верификации иностранцев и лиц без гражданства во время / после их въезда на территорию Украины;

- усовершенствовать контроль за миграционными потоками;

- улучшит координацию уполномоченных органов при реализации государственной миграционной политики;

- усилит борьбу с использованием поддельных документов.

Требование не будет применяться к некоторым категориям заявителей, или применяться в ограниченном объеме (дети до 12 лет, люди с дипломатическими или служебными паспортами, люди с физическими проблемами, которые делают невозможным представление биометрических данных и т.д.).

СПРАВКА. Въезд в Украину для иностранцев может быть без необходимости визы, с электронной визой и с визой. Безвизовый въезд бывает на неограниченный (для пяти стран) или ограниченный (48 стран) срок. Визы нужны гражданам Венесуэлы, Кубы, почти всех африканских стран (гражданам ЮАР – э-виза), Папуа Новой Гвинеи, Филиппин, Йемена, Иордании, Ливана, Сирии, Ирака, Ирана, Туркменистана, Афганистана, Пакистана, Шри-Ланки, Бангладеш, Вьетнама, Северной Кореи.
  • 28 июля Кабмин ужесточил правила въезда в Украину в связи с распространением штамма дельта коронавируса, у вакцинированных от COVID-19 будут преимущества. 
Наталия Медведева
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виза биометрия
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