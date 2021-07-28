Украина будет собирать биометрические данные для выдачи въездных виз
Сегодня, 28 июля, Кабинет министров принял постановление о введении сбора биометрической информации иностранцев и лиц без гражданства, которые обращаются в зарубежные дипучреждения за оформлением виз для въезда в Украину. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
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С 1 января 2022 года людей, обращающихся за визой, будут фотографировать и сканировать у них отпечатки пальцев обеих рук.
Собранные данные будут храниться в визовой информационно-телекоммуникационной системе пять лет, а потом их уничтожат.
В Кабмине отмечают, что фиксация биометрических данных визовых заявителей позволит:
- упростить процедуру идентификации/верификации иностранцев и лиц без гражданства во время / после их въезда на территорию Украины;
- усовершенствовать контроль за миграционными потоками;
- улучшит координацию уполномоченных органов при реализации государственной миграционной политики;
- усилит борьбу с использованием поддельных документов.
Требование не будет применяться к некоторым категориям заявителей, или применяться в ограниченном объеме (дети до 12 лет, люди с дипломатическими или служебными паспортами, люди с физическими проблемами, которые делают невозможным представление биометрических данных и т.д.).
- 28 июля Кабмин ужесточил правила въезда в Украину в связи с распространением штамма дельта коронавируса, у вакцинированных от COVID-19 будут преимущества.
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