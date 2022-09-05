Украина будет судить российского генерала, командовавшего наступлением на Киев

Служба безопасности Украины за четыре месяца завершила досудебное расследование против командующего Восточным военным округом ВС РФ генерал-полковника Александра Чайко. Его вскоре будут заочно судить за попытку захватить Киев, сообщила СБУ в понедельник.

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СБУ собрала доказательства, свидетельствующие о том, что Чайко принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и вторжении России на территорию северных регионов Украины в первые недели войны.

Следователи установили, что Чайко в марте 2022 года находился в селе Здвижевка Бучанского района. Там в захваченном детсаду он обустроил штаб, из которого руководил боевыми действиями с наступления на столицу Украины. На стадионе в селе Катюжанка он вручал подчиненным военным госнаграды РФ.

Чайко обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 110 УКУ) и ведении агрессивной войны (ч. 2 ст. 437 УКУ).

СБУ также сообщила подозрение по таким же статьям другому российскому генералу – Эседулли Абачеву, командующему вторым Армейским корпусом (так называемая "народная милиция ЛНР").

Подчиненные ему войска участвовали в боевых действиях против украинских войск в районах Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и других населенных пунктов Луганской области.

В июле 2022 года Владимир Путин присвоил Абачеву звание героя России.

В конце марта – начале апреля ВСУ выбили российские войска со всей северной части Украины, в частности из Киевской области.

После этого в Минобороны заявили, что не исключают попытку повторного наступления на Киев в случае, если Россия добьется успеха на Донбассе. Однако Россия до сих пор не смогла захватить Донецкую область, а в Херсонской области Украина перешла в контрнаступление.

Андрій Водяний

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