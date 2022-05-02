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Российский генерал получил подозрение за попытку РФ захватить Киев

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 09:32
Российский генерал получил подозрение за попытку РФ захватить Киев - Фото
Александр Чайко (Фото: МО РФ)

Офис генпрокурора сообщил о подозрении командующему Восточным военным округом ВС РФ генерал-полковнику Александру Чайко за попытку захватить Киев. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Следователи установили, что Чайко в течение двух недель в марте 2022 года находился в селе Здвижовка Бучанского района. Там в захваченном детском саду он обустроил штаб, из которого руководил боевыми действиями по захвату столицы. На стадионе в селе Катюжанка он вручал подчиненным военным госнаграды РФ.

Российский генерал подозревается в подготовке, планировании и организации вторжения в Украину и командовании военной операцией по попытке захватить Киев с западного направления (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины).

  • В конце марта – начале апреля ВСУ выбили российские войска со всей северной части Украины, в частности из Киевской области.
  • После этого в Минобороны заявили, что не исключают попытку повторного наступления на Киев в случае, если Россия добьется успеха на Донбассе. Однако советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что вторая попытка взять Киев – это невыполнимый для армии России план.
Андрей Водяный
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война Александр Чайко
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