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Украина готова поддержать миссию НАТО в Ираке своими военными

Украина готова поддержать миссию НАТО в Ираке своими военными - Фото
Фото: kmu.gov.ua
14.01.2020, 19:57

Североатлантический совет НАТО предоставил Украине статус потенциального операционного партнера миссии НАТО в Ираке

Украина готова отправить 20 военнослужащих в Ирак для поддержки миссии НАТО в этой стране. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на встрече с заместителем генсека НАТО Джоном Манзой, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Я проинформировал заместителя Генсека, что в Украине есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма", - сказал Кулеба.

Замгенсека НАТО отметил, что для альянса важно участие Украины в миссии в Ираке.

В правительстве отметили, что Украина участвовала в тренировочной миссии НАТО в Ираке с 2006 г. В 2019 г альянс предложил Украине продолжить сотрудничество - Североатлантический совет НАТО предоставил Украине статус потенциального операционного партнера миссии НАТО в Ираке. Украина уже направила НАТО запрос, чтобы получить статус полного операционного партнера.

Кроме того обсуждается возможность привлечения украинских военнослужащих в качестве инструкторов программы DEEP в рамках деятельности Миссии НАТО в Ираке для подготовки военнослужащих Вооруженных сил Ирака.

В начале января возглавляемая США коалиция остановила операции против Исламского государства в Ираке. О выводе своих военных из Ирака заявили Канада, Германия, Словакия, Хорватия, Нидерланды и Румыния.

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ирак нато дмитрий кулеба
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