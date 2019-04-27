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27.04.2019, 08:07

Украина готовит новые санкции против России

Украина готовит новые санкции против России - Фото
Павел Климкин (фото - president.gov.ua)

Украина выступает за введение секторальных или экономических международных санкций против Москвы, а не персональных за раздачу паспортов РФ в Донбассе

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Украина работает над новым пакетом санкций против страны-агрессора России в связи с указом Владимира Путина о запуске процедуры раздачи российских паспортов гражданам Украины, которые живут на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает пресс-служба МИД в Twitter.

"Сейчас дипломаты Украины активно работают над созданием новой волны политического давления на Россию, а также над подготовкой дополнительных украинских санкций против России секторальных и экономических", - заявил он. 

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В эфире телеканала Интер глава МИД уточнил, что Украина будет настаивать на введении секторальных или экономических международных санкций против Москвы, а не персональных, как это было после нападения на моряков ВМС в Черном море.

По словам Климкина, санкции могут коснуться "людей и компаний, которые составляют основу кремлевского режима". "Есть определенные креативные идеи, которые я озвучивать пока не буду", - добавил он.

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Теги: паспорта РФ, санкции, Донбасс, Москва, павел климкин
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