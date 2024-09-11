Украина хочет, чтобы Индия убедила Путина сесть за стол переговоров — посол
Украина хочет, чтобы Индия играла "более активную роль" в процессе прекращения войны с Россией. Об этом сказал посол Украины в Нью-Дели Александр Полищук, передает Bloomberg.
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По его словам, Индия может выступать в роли "модератора" между воюющими странами.
Украина хочет, чтобы страны использовали свои связи с Россией, чтобы убедить диктатора Владимира Путина начать мирные переговоры. В таком случае Индия может получить постоянное место в Совете Безопасности ООН, считает посол.
"Если Индия стремится получить постоянное место в Совете Безопасности ООН в своих интересах, она устанавливает слишком низкую планку", — сказал Полищук.
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Он также добавил, что Украина предложила Индии провести Мирный саммит до ноября 2024 года и обсудить на нем окончание войны. Но окончательный ответ от правительства еще не поступил, сказал Полищук.
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