Україна хоче, щоб Індія переконала Путіна сісти за стіл переговорів — посол

Виступивши "модератором" між країнами, Індія може отримати свою вигоду, вважає український посол

Нарендра Моді та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна хоче, щоб Індія грала "активнішу роль" у процесі припинення війни з Росією. Про це сказав посол України у Нью-Делі Олександр Поліщук, передає Bloomberg.

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За його словами, Індія може виступати у ролі "модератора" між країнами, що воюють.

Україна хоче, щоб влада країни використовувала свої зв'язки з Росією, щоб переконати диктатора Володимира Путіна розпочати мирні переговори. У такому разі Індія може отримати постійне місце у Раді безпеки ООН, вважає посол.

"Якщо Індія прагне отримати постійне місце у Раді Безпеки ООН у своїх інтересах, вона встановлює надто низьку планку", – сказав Поліщук.

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Він також додав, що Україна запропонувала Індії провести мирний саміт до листопада 2024 року й обговорити на ньому закінчення війни. Але остаточної відповіді від уряду ще не надійшло, сказав Поліщук.