Україна хоче, щоб Індія переконала Путіна сісти за стіл переговорів — посол
Україна хоче, щоб Індія грала "активнішу роль" у процесі припинення війни з Росією. Про це сказав посол України у Нью-Делі Олександр Поліщук, передає Bloomberg.
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За його словами, Індія може виступати у ролі "модератора" між країнами, що воюють.
Україна хоче, щоб влада країни використовувала свої зв'язки з Росією, щоб переконати диктатора Володимира Путіна розпочати мирні переговори. У такому разі Індія може отримати постійне місце у Раді безпеки ООН, вважає посол.
"Якщо Індія прагне отримати постійне місце у Раді Безпеки ООН у своїх інтересах, вона встановлює надто низьку планку", – сказав Поліщук.
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Він також додав, що Україна запропонувала Індії провести мирний саміт до листопада 2024 року й обговорити на ньому закінчення війни. Але остаточної відповіді від уряду ще не надійшло, сказав Поліщук.
- 23 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.
- 30 серпня Bloomberg повідомив, що Індія поки що не підтвердила, чи проводитиме другий Саміт миру. Раніше із такою пропозицією до міністра Моді звернувся Зеленський.
- 9 вересня стало відомо, що Індія посилає свого радника з нацбезпеки до Москви. Він обговорить із диктатором Володимиром Путіним питання миру в Україні.