Украина и Индонезия подписали соглашение о безвизовом режиме

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Индонезии Ретно Л.П. Марсуди подписали соглашение между Кабином Украины и правительством Индонезии об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Соглашение позволит безвизовые поездки:

- сроком до 30 дней в течение каждого визита граждан Украины в Индонезию;

- сроком до 30 дней в течение 60 дней для граждан Индонезии, прибывающих в Украину.

Граждане Украины пользуются возможностью безвизового въезда в Индонезию с 2016 года согласно одностороннему решению индонезийской стороны. Согласно новому соглашению Украина и Индонезия установят взаимный режим безвизовых поездок всех категорий граждан на постоянной основе. Соглашение вступит в силу после завершения сторонами внутригосударственных процедур.

Президент Владимир Зеленский принял приглашение президента Индонезии Джоко Видодо поучаствовать в саммите Большой двадцатки, однако уточнил, что это будет зависеть от двух факторов.





Вадим Ребрина

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