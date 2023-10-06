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Украина конфискует в России семь неисправных МиГ-25. Что это за самолеты и зачем они ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 23:30
Украина конфискует в России семь неисправных МиГ-25. Что это за самолеты и зачем они ВСУ - Фото
МиГ-25 (Фото: Википедия)

Украина конфисковывает семь российских высотных истребителей-перехватчиков МиГ-25, которые разберут на запчасти для украинских боевых самолетов. Об этом заявили на сайте Минэкономики.

По информации из открытых источников, семь неисправных российских самолетов МиГ-25 находятся на территории запорожского государственного авиационного ремонтного завода "МиГремонт" с 1994 года.

Речь идет о прибывшем туда в 1994 году МиГ-25РБМ, пяти МиГ-25РБ, прибывавших с 1995 по 1996 годы и МиГ-25РУ – он появился на заводе в 1995 году.

Руководство предприятия неоднократно пыталось решить судьбу самолетов с российским руководством. Россияне трижды соглашались на проведение утилизации самолетов в 1998, 2003 и 2007 годах, передает портал Милитарный.

СПРАВКА. Принудительное изъятие в Украине активов России и ее резидентов производится без возмещения или компенсации. Решение о конфискации обычно принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины. Впоследствии его вводит в действие президент своим указом. Проект решения вносит на рассмотрение СНБО правительство. В течение шести месяцев после отмены военного положения президентский указ о конфискации имущества должен быть утвержден Верховной Радой.

Кроме российских МиГов, Украина планирует изъять также:

  • около 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн и прочего;
  • нефтеналивной танкер;
  • более 300 грузовых и легковых автомобилей;
  • автоцистерны;
  • строительную технику;
  • авиационные двигатели
Милана Головань
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