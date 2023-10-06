Украина конфискует в России семь неисправных МиГ-25. Что это за самолеты и зачем они ВСУ
Украина конфисковывает семь российских высотных истребителей-перехватчиков МиГ-25, которые разберут на запчасти для украинских боевых самолетов. Об этом заявили на сайте Минэкономики.
По информации из открытых источников, семь неисправных российских самолетов МиГ-25 находятся на территории запорожского государственного авиационного ремонтного завода "МиГремонт" с 1994 года.
Речь идет о прибывшем туда в 1994 году МиГ-25РБМ, пяти МиГ-25РБ, прибывавших с 1995 по 1996 годы и МиГ-25РУ – он появился на заводе в 1995 году.
Руководство предприятия неоднократно пыталось решить судьбу самолетов с российским руководством. Россияне трижды соглашались на проведение утилизации самолетов в 1998, 2003 и 2007 годах, передает портал Милитарный.
Кроме российских МиГов, Украина планирует изъять также:
- около 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн и прочего;
- нефтеналивной танкер;
- более 300 грузовых и легковых автомобилей;
- автоцистерны;
- строительную технику;
- авиационные двигатели
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