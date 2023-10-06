Україна конфісковує у Росії сім несправних МіГ-25. Що це за літаки та навіщо вони ЗСУ

Україна конфісковує сім російських висотних винищувачів-перехоплювачів МіГ-25, які розберуть на запчастини для українських бойових літаків. Про це заявили на сайті Мінекономіки.

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За інформацією з відкритих джерел, сім несправних російських літаків МіГ-25 перебувають на території запорізького державного авіаційного ремонтного заводу "МіГремонт" з 1994 року.

Йдеться про МіГ-25РБМ, який прибув туди у 1994 році, п’ять МіГ-25РБ, що прибували з 1995 по 1996 роки та МіГ-25РУ – він з'явився на заводі у 1995 році.

Керівництво підприємства неодноразово намагалося вирішити долю літаків з російським керівництвом. Росіяни тричі погоджувалися на проведення утилізації літаків у 1998, 2003 та 2007 роках, передає портал Мілітарний.

Винищувачі вже не можуть піднятися у повітря, проте деякі деталі з них можна використовувати для ремонту наявних в Україні літаків інших типів.

ДОВІДКА. Примусове вилучення в Україні активів Росії та її резидентів відбувається без відшкодування чи компенсації. Рішення про конфіскацію зазвичай ухвалює Рада національної безпеки та оборони України. Згодом його вводить у дію президент своїм указом. Проєкт рішення вносить на розгляд РНБО уряд. Протягом шести місяців після скасування воєнного стану президентський указ про конфіскацію майна має затвердити Верховна Рада.

Крім російських МіГів, Україна планує вилучити також:

близько 500 вагонів, піввагонів, платформ, цистерн і іншого;

нафтоналивний танкер;

понад 300 вантажних та легкових автомобілів;

автоцистерни;

будівельну техніку;

авіаційні двигуни.

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