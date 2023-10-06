Україна конфісковує у Росії сім несправних МіГ-25. Що це за літаки та навіщо вони ЗСУ
Україна конфісковує сім російських висотних винищувачів-перехоплювачів МіГ-25, які розберуть на запчастини для українських бойових літаків. Про це заявили на сайті Мінекономіки.
За інформацією з відкритих джерел, сім несправних російських літаків МіГ-25 перебувають на території запорізького державного авіаційного ремонтного заводу "МіГремонт" з 1994 року.
Йдеться про МіГ-25РБМ, який прибув туди у 1994 році, п’ять МіГ-25РБ, що прибували з 1995 по 1996 роки та МіГ-25РУ – він з'явився на заводі у 1995 році.
Керівництво підприємства неодноразово намагалося вирішити долю літаків з російським керівництвом. Росіяни тричі погоджувалися на проведення утилізації літаків у 1998, 2003 та 2007 роках, передає портал Мілітарний.
Винищувачі вже не можуть піднятися у повітря, проте деякі деталі з них можна використовувати для ремонту наявних в Україні літаків інших типів.
Крім російських МіГів, Україна планує вилучити також:
- близько 500 вагонів, піввагонів, платформ, цистерн і іншого;
- нафтоналивний танкер;
- понад 300 вантажних та легкових автомобілів;
- автоцистерни;
- будівельну техніку;
- авіаційні двигуни.
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