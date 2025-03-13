Украина, Литва и Латвия провели совместную спецоперацию: разоблачены мошенники – видео

Задержанные обманули шестерых литовцев и украинцев на более 11 млн грн, утверждают правоохранители

Задержание одного из подозреваемых (Фото: Нацполиция)

Национальная полиция и Офис генерального прокурора заявили о разоблачении 14 участников преступной организации, которые обманули литовцев и украинцев на более на 11 млн грн.

Расследование и спецоперацию провели правоохранители Украины, Литвы и Латвии при поддержке Евроюста.

Среди 13 задержанных – организатор группы и его сообщники. 14 людям объявлено о подозрении.

Задержанные являются жителями Каменского, Днепра, Киева и Николаевской области.

Они "работали" в call-центре в Каменском Днепропетровской области, а организовал его деятельность местный уголовный авторитет.

Используя зашифрованную связь, операторы звонили людям, под предлогом квалифицированной помощи представлялись правоохранителями и работниками иностранных банков.

Полиция уточняет, что они говорили людям о подозрительных финансовых операциях с их карточками, поэтому жертвам для якобы безопасности необходимо обновить данные.

Таким образом операторы выпытывали конфиденциальную информацию, ключи и пароли от интернет-банкинга, получали доступ к деньгам, а затем и возможность ими распоряжаться.

Финансисты переводили деньги через ДРОПов на счета связанных людей. Затем их выводили на азиатскую криптобиржу, холодные кошельки подставных людей и карточки украинских банков. Деньги тратились на развитие "бизнеса" и собственные нужды, в том числе и приобретение машин.

Из-за мошенничества пострадали шестеро граждан Литвы и Украины, которые потеряли более 11 млн грн.

Правоохранители провели 35 обысков – найдены наличные в разных валютах на сумму почти 7,5 грн (около 1,16 грн были в долларах), десятки банковских карт, мобильных телефонов, SIM-карты, компьютерная техника, записи, документы и автомобили BMW, Lexus и т. д.

Задержанным сообщили о подозрении по статьям о мошенничестве и создании, руководстве преступной организацией и участии в ней (до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества).

Им уже избраны меры пресечения, однако правоохранители не уточняют, какие именно.