Україна, Литва і Латвія провели спільну спецоперацію: викрито шахраїв – відео

Затримані ошукали шістьох литовців та українців на понад 11 млн грн, стверджують правоохоронці

Затримання одного з підозрюваних (Фото: Нацполіція)

Національна поліція та Офіс генерального прокурора заявили про викриття 14 учасників злочинної організації, які ошукали литовців і українців на понад 11 млн грн.

Розслідування і спецоперацію провели правоохоронці України, Литви та Латвії за підтримки Євроюсту.

Серед 13 затриманих – організатор групи та його спільники. 14 особам оголошено про підозру.

Затримані є мешканцями Камʼянського, Дніпра, Києва та Миколаївської області.

Вони "працювали" в call-центрі в Кам'янському на Дніпропетровщині, а організував його діяльність місцевий кримінальний авторитет.

Використовуючи зашифрований зв'язок, оператори телефонували людям, під приводом кваліфікованої допомоги представлялися правоохоронцями та працівниками іноземних банків.

Поліція уточнює, що вони казали людям про підозрілі фінансові операції з їхніми картками, тому жертвам для нібито безпеки необхідно оновити дані.

У такий спосіб оператори випитували конфіденційну інформацію, ключі та паролі від інтернет-банкінгу, отримували доступ до грошей, а відтак і змогу ними розпоряджатись.

Фінансисти переказували гроші через ДРОПів на рахунки пов'язаних людей. Потім їх виводили на азійську криптобіржу, холодні гаманці підставних людей і картки українських банків. Гроші витрачались на розвиток "бізнесу" та власні потреби, зокрема придбання машин.

Через шахрайство постраждали шестеро громадян Литви та України, які втратили понад 11 млн грн.

Правоохоронці провели 35 обшуків – знайдено готівку в різних валютах на суму майже 7,5 млн грн (близько 1,16 млн грн були у доларах), десятки банківських карток, мобільних телефонів, SIM-картки, комп’ютерна техніка, записи, документи та автомобілі BMW, Lexus тощо.

Затриманим повідомили про підозру за статтями про шахрайство і створення, керівництво злочинною організацією та участь в ній (до 12 років в'язниці з конфіскацією майна).

Їм вже обрано запобіжні заходи, проте правоохоронці не уточнюють, які саме.