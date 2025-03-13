Україна, Литва і Латвія провели спільну спецоперацію: викрито шахраїв – відео
Затримання одного з підозрюваних (Фото: Нацполіція)

Національна поліція та Офіс генерального прокурора заявили про викриття 14 учасників злочинної організації, які ошукали литовців і українців на понад 11 млн грн.

Розслідування і спецоперацію провели правоохоронці України, Литви та Латвії за підтримки Євроюсту.

Серед 13 затриманих – організатор групи та його спільники. 14 особам оголошено про підозру.

Затримані є мешканцями Камʼянського, Дніпра, Києва та Миколаївської області.

Україна, Литва і Латвія провели спільну спецоперацію: викрито шахраїв – відео

Вони "працювали" в call-центрі в Кам'янському на Дніпропетровщині, а організував його діяльність місцевий кримінальний авторитет.

Використовуючи зашифрований зв'язок, оператори телефонували людям, під приводом кваліфікованої допомоги представлялися правоохоронцями та працівниками іноземних банків.

Україна, Литва і Латвія провели спільну спецоперацію: викрито шахраїв – відео

Поліція уточнює, що вони казали людям про підозрілі фінансові операції з їхніми картками, тому жертвам для нібито безпеки необхідно оновити дані.

У такий спосіб оператори випитували конфіденційну інформацію, ключі та паролі від інтернет-банкінгу, отримували доступ до грошей, а відтак і змогу ними розпоряджатись.

Україна, Литва і Латвія провели спільну спецоперацію: викрито шахраїв – відео
Україна, Литва і Латвія провели спільну спецоперацію: викрито шахраїв – відео

Фінансисти переказували гроші через ДРОПів на рахунки пов'язаних людей. Потім їх виводили на азійську криптобіржу, холодні гаманці підставних людей і картки українських банків. Гроші витрачались на розвиток "бізнесу" та власні потреби, зокрема придбання машин.

Україна, Литва і Латвія провели спільну спецоперацію: викрито шахраїв – відео
Україна, Литва і Латвія провели спільну спецоперацію: викрито шахраїв – відео
Україна, Литва і Латвія провели спільну спецоперацію: викрито шахраїв – відео

Через шахрайство постраждали шестеро громадян Литви та України, які втратили понад 11 млн грн.

Правоохоронці провели 35 обшуків – знайдено готівку в різних валютах на суму майже 7,5 млн грн (близько 1,16 млн грн були у доларах), десятки банківських карток, мобільних телефонів, SIM-картки, комп’ютерна техніка, записи, документи та автомобілі BMW, Lexus тощо.

Україна, Литва і Латвія провели спільну спецоперацію: викрито шахраїв – відео

Затриманим повідомили про підозру за статтями про шахрайство і створення, керівництво злочинною організацією та участь в ній (до 12 років в'язниці з конфіскацією майна).

Їм вже обрано запобіжні заходи, проте правоохоронці не уточнюють, які саме.

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