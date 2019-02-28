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28.02.2019, 16:21

Украина может отказаться от безвиза с Израилем - МИД

Украина может отказаться от безвиза с Израилем - МИД - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Это произойдет в случае систематического нарушения прав украинцев на границе с Израилем, сказали в МИД

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Министерство иностранных дел не исключает отмену безвизового режима с Израилем. Это может произойти, если на границе с этой страной продолжатся систематические нарушения прав украинских туристов. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко на пресс-конференции в Киеве, передает Укринформ.

"В дальнейшем мы будем оценивать масштаб и характер нарушений прав украинцев зарубежом и степень готовности стран бороться со случаями нарушения законодательства. В случае, если иностранные правительства не будут должным образом относится к борьбе с нелегальным наймом и приемом на работу украинских граждан, если права украинских туристов и путешествующих будут систематически нарушаться, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе и целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушаются", - сказала Зеленко.

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Она также сообщила, что МИД передал ноту Израилю, в которой указано, что защита прав граждан Украины, в том числе при краткосрочных поездках и длительном проживании за границей, является приоритетом для министерства и украинских властей.

Зеленко напомнила, что 15 февраля в аэропорту "Борисполь" 35 гражданам Израиля отказали во въезде на территорию Украины из-за отсутствия достаточных средств или неподтвержденной цели визита. В свою очередь Израиль в знак протеста задержал целый самолет из Украины с 140 украинскими гражданами.

Читайте также: Украина стала чаще отказывать во въезде гражданам Израиля - ГПСУ

В последнее время в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве участились случаи задержания украинских граждан, некоторых из них долго допрашивают о цели визита, некоторых после этого отправляют домой.

По заявлению МВД Израиля, подобная практика объясняется увеличением числа нелегальных мигрантов из Украины.

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Теги: Израиль, МИД, безвиз
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