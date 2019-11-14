Украина направила ноту Японии из-за "каратистов ДНР"

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Посольство Украины передало Министерству иностранных дел Японии ноту в связи с участием спортсменов из так называемой "ДНР" в "9-м кубке мира по каратэ", проведенном частной организацией. Об этом представительство Украины в Японии сообщило в Facebook.

"Посольство Украины привлекло внимание МИД Японии к указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны", - говорится в сообщении.

Посольство провело разговор с представителям организации "Всемирной федерацией каратеномити", которая проводила "турнир". Организация подтвердила факт приглашения команды, тренировочный клуб которой находится на временно оккупированной территории Донецкой области.

Посольство отмечает, что "Всемирная федерация каратеномити" - это частная организация, а ее направление каратэ малоизвестно как в Японии, так и во всем мире.