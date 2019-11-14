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Украина направила ноту Японии из-за "каратистов ДНР"

Украина направила ноту Японии из-за "каратистов ДНР" - Фото
Иллюстративное изображение: pixabay.com
14.11.2019, 12:15

По данным МИД, 12 ноября появились сообщения об участии "каратистов ДНР" в "9-м кубке мира по каратэ", который прошел в Токио

Посольство Украины передало Министерству иностранных дел Японии ноту в связи с участием спортсменов из так называемой "ДНР" в "9-м кубке мира по каратэ", проведенном частной организацией. Об этом представительство Украины в Японии сообщило в Facebook

"Посольство Украины привлекло внимание МИД Японии к указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны", - говорится в сообщении. 

Посольство провело разговор с представителям организации "Всемирной федерацией каратеномити", которая проводила "турнир". Организация подтвердила факт приглашения команды, тренировочный клуб которой находится на временно оккупированной территории Донецкой области. 

Посольство отмечает, что "Всемирная федерация каратеномити" - это частная организация, а ее направление каратэ малоизвестно как в Японии, так и во всем мире.

  • 6 ноября в Японию не пустили саксофонистку из Крыма из-за паспорта России.
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япония каратэ
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