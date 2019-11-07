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В Японию не пустили саксофонистку из Крыма из-за паспорта России

В Японию не пустили саксофонистку из Крыма из-за паспорта России - Фото
Фото: EPA
07.11.2019, 07:55

Вероника Кожухарова получила российский паспорт после захвата Россией Крыма

Посольство Японии в России отказало в визе на въезд в страну саксофонистке из временно оккупированного Крыма Веронике Кожухаровой из-за того, что она получила российский паспорт уже после захвата украинского полуострова. Об этом сообщает QHA.

По словам представителей японской дипмиссии, они не могут выдавать визы гражданам Украины, "которым насильно поменяли паспорт на российский".

Вероника Кожухарова (фото - qha.com.ua)

Коллега Кожухаровой композитор Александр Болдачев, с которым она должна была выступать в Японии, пытался доказать посольству, что Крым "был легально аннексирован РФ".

  • 6 ноября сообщалось, что российскую актрису Маргариту Аброськину, которая прилетела на съемки в Украине, в аэропорту Борисполь задержали и отправили обратным рейсом в Беларусь.
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Крым япония Вероника Кожухарова паспорт рф
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