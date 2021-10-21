Украина нарушила права внутренне перемещенных лиц, не дав проголосовать – ЕСПЧ

Украина нарушила права внутренне перемещенных лиц, не разрешив проголосовать на местных выборах. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека сегодня, 21 октября 2021 года, оно опубликовано на сайте суда.

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Решение было принято по иску Александра Селигененко, Анастасии Мартыновской, Дарьи Свиридовой и Евгении Тереховой к Украине. Все они живут в Киеве, но ранее были вынуждены покинуть Крым и Донецк из-за их временной оккупации Россией, и получили статус внутренне перемещенных лиц.

Поскольку в паспортах истцов осталась регистрация по прежнему месту жительства, им отказали в регистрации в качестве избирателей на местных выборах в 2015 году. Решение подтвердили ЦИК, суд первой инстанции и апелляционный суд. Украинские суды сочли, что истцам предоставлено право голоса на выборах по месту регистрации и они смогут его реализовать, когда в их родных городах снова будут проходить выборы.

ЕСПЧ решил, что украинские власти не приняли во внимание особенную ситуацию истцов, которые, в отличие от других граждан, не могли вернуться и проголосовать по месту регистрации. В то же время они жили и платили налоги в Киеве больше года и были заинтересованы в исходе выборов.

ЕСПЧ постановил, что власти дискриминировали истцов, поэтому Украина должна выплатить им по 4500 евро в качестве компенсации морального вреда.

По новому избирательному кодексу, смена избирательного адреса стала отдельной процедурой, отличающейся от смены адреса регистрации.

14 октября ЕСПЧ постановил, что Украина нарушила права бывшего судьи Верховного суда Игоря Самсина, когда уволила его по закону о люстрации.

Денис Юдин

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