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Украина нарушила права внутренне перемещенных лиц, не дав проголосовать – ЕСПЧ

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 13:40
Украина нарушила права внутренне перемещенных лиц, не дав проголосовать – ЕСПЧ - Фото
Европейский суд по правам человека (Фото: depositphotos.com)

Украина нарушила права внутренне перемещенных лиц, не разрешив проголосовать на местных выборах. Такое решение вынес Европейский суд по правам человека сегодня, 21 октября 2021 года, оно опубликовано на сайте суда.

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Решение было принято по иску Александра Селигененко, Анастасии Мартыновской, Дарьи Свиридовой и Евгении Тереховой к Украине. Все они живут в Киеве, но ранее были вынуждены покинуть Крым и Донецк из-за их временной оккупации Россией, и получили статус внутренне перемещенных лиц.

Поскольку в паспортах истцов осталась регистрация по прежнему месту жительства, им отказали в регистрации в качестве избирателей на местных выборах в 2015 году. Решение подтвердили ЦИК, суд первой инстанции и апелляционный суд. Украинские суды сочли, что истцам предоставлено право голоса на выборах по месту регистрации и они смогут его реализовать, когда в их родных городах снова будут проходить выборы.

ЕСПЧ решил, что украинские власти не приняли во внимание особенную ситуацию истцов, которые, в отличие от других граждан, не могли вернуться и проголосовать по месту регистрации. В то же время они жили и платили налоги в Киеве больше года и были заинтересованы в исходе выборов.

ЕСПЧ постановил, что власти дискриминировали истцов, поэтому Украина должна выплатить им по 4500 евро в качестве компенсации морального вреда.

По новому избирательному кодексу, смена избирательного адреса стала отдельной процедурой, отличающейся от смены адреса регистрации.

Денис Юдин
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еспч местные выборы компенсация морального ущерба внутренне перемещенные лица
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